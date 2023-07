Isa Cteep: lucro líquido regulatório aumenta 252,6% no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2023 - 20:46 Compartilhe

A transmissora de energia Isa Cteep registrou lucro líquido regulatório de R$ 261,2 milhões no segundo trimestre deste ano, alta de 252,6% em comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado do primeiro semestre o lucro alcançou R$ 567,2 milhões, elevação de 204,0%.

A receita líquida totalizou R$ 891,7 milhões, aumento de 21,7% em base anual de comparação. No primeiro semestre, a receita totalizou R$ 1,783 bilhão, alta de 23,1% em relação ao mesmo período de 2022.

O resultado é explicado pela energização dos projetos novos Biguaçu e Itaúnas, e pelo início da operação em 81 projetos de reforços e melhorias nos últimos 12 meses até junho. Além disso, os reajustes tarifários do ciclo 2022/2023 da Receita Anual Permitida (RAP) contribuíram positivamente.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) regulatório totalizou R$ 686,8 milhões, alta de 23,8%, e margem de 77,0%, ou 1,3 ponto porcentual (p.p.) a mais. Considerando o período de janeiro a junho, o Ebitda da Isa Cteep avançou 31,2%, para R$ 1,425,8 bilhão, com margem de 80%, aumento de 4,9 p.p. em base de comparação anual.

A dívida líquida no período aumentou 6% no segundo trimestre, para R$ 7,787 bilhões. Os investimentos, excluindo aquisições, totalizaram R$ 377,4 milhões no segundo trimestre, queda de 32,4% em base anual de comparação, e R$ 972,8 milhões nos seis primeiros meses deste ano, redução de 5,3%.

Resultado IFRS

Pela norma IFRS, o lucro líquido da empresa caiu 14,1% no trimestre, a R$ 600,9 milhões. Já no acumulado do ano até junho, o lucro da companhia aumentou 8,6% a R$ 1,349 bilhão.

Já o Ebitda IFRS da companhia somou R$ 913,4 milhões no segundo trimestre, queda de 12,2% em relação ao observado um ano antes. No semestre, o Ebitda IRFS da empresa totalizou R$ 1,916 bilhão, montante 2,2% superior ao reportado um ano antes.

