Isa Cteep e Taesa iniciam operação comercial de linha de transmissão no PR

A Isa Cteep e a Taesa anunciaram nesta quinta-feira, 10, o início da operação comercial da Interligação Elétrica (IE) Ivaí, no Paraná, após terem obtido o Termo de Liberação Parcial (TLP) do Operador Nacional do Sistema (ONS) para parte do projeto.

Foram liberadas a operar as instalações do corredor de 525 kV, que conecta as subestações de Foz do Iguaçu, Guaíra, Sarandi e Londrina, correspondendo a 511 quilômetros de linhas de transmissão em circuito duplo.

Com isso, o empreendimento passa a adicionar aproximadamente 72% da Receita Anual Permitida (RAP) total do projeto, retroativo a 1º de novembro de 2022, informou a Taesa em comunicado ao mercado. A concessão possui uma RAP total de R$ 398,5 milhões para o ciclo 2022-2023, ou uma RAP de R$ 361,6 milhões líquida de PIS/COFINS (ciclo tarifário 2022/2023). A margem Ebitda estimada da IE Ivaí é de aproximadamente 90%, disse a Cteep, também em comunicado.

A expectativa das empresas é energizar os circuitos de 230 kV nas próximas semanas, de maneira a possibilitar o recebimento de 100% da Receita.

“Essa fase atual concluída contempla o fortalecimento do abastecimento de energia nas regiões norte e noroeste do Paraná”, explicaram as empresas, que detém 50% do empreendimento cada uma, em nota. Segundo a Cteep e a Taesa, as instalações também vão contribuir com o escoamento de energia produzida pela Usina Hidrelétrica de Itaipu para a Região Sudeste e para o Mato Grosso do Sul.

Ivaí é um empreendimento referente ao lote 1 do leilão de transmissão nº 05/2016, realizado em abril de 2017. Localizado no estado do Paraná, o projeto é composto de 593 quilômetros de linha em circuito duplo, com tensões de 230 kV e 525 kV, e três subestações – Guaíra, Paranavaí Norte e Sarandi, além da expansão da capacidade das subestações já existentes de Londrina e Foz do Iguaçu.

Segundo as empresas, até o momento foram investidos aproximadamente R$ 2 bilhões, sendo que desse total 90% foram financiados por meio de debênture de infraestrutura emitida pela própria subsidiária IE Ivaí e o valor remanescente foi aportado pelas sócias.

