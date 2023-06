ISA Cteep Conseguirá executar obras sem estressar caixa da companhia, diz CEO

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 17:18 Compartilhe

O diretor-presidente ISA Cteep, Rui Chammas, afirmou que a empresa conseguirá executar as obras do lote 7 arrematado no leilão de transmissão realizado nesta sexta-feira, na B3, em São Paulo, sem estressar as finanças da companhia.

“Nós não temos nenhum covenant restritivo que nos impeça de crescer. Hoje conquistamos algo como R$ 2,5 bilhões, que se somam a outros R$ 10 bilhões que nós já temos planejados em carteira, o que a gente consegue fazer sem estressar a alavancagem da companhia, fazendo a busca dos recursos no mercado no momento adequado, então tudo muito bem planejado”, disse a jornalistas.

Ele afirmou ainda ter percebido “na maior parte dos atores, especialmente aquelas empresas que conhecem o setor” muita racionalidade ao apresentar os lances. Disse ainda que o leilão é difícil por causa da dimensão dos lotes e que ainda não se sabe qual será a taxa de juros no momento em que for realizada a captação de recursos para execução das obras, mas destacou que as empresas devem ter sido devidamente assessoradas quanto às expectativas para este momento.

A empresa arrematou o lote 7 com um lance de Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 218,88 milhões, que representa um deságio de 41,81% frente à máxima estipulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para o empreendimento.

Ainda para jornalistas, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, destacaram o avanço da governança do setor e das regras dos certames para garantir que os vencedores do leilão realmente executem os empreendimentos.

