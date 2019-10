Irritou os dirigentes! Diretoria do Flamengo teria descartado de vez a contratação de Renato Gaúcho

Rio – Considerado o favorito da atual gestão do Flamengo no começo do ano, Renato Gaúcho não deverá ser técnico do clube carioca nas próximas temporadas. De acordo com o jornalista da ESPN Brasil Jorge Nicola, a atual diretoria teria descartado contratar o treinador enquanto estiver à frente do Rubro-negro.

As provocações e declarações polêmicas do técnico do Grêmio teriam desagradado o presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente de futebol Marcos Braz. A gestão da atual diretoria do clube carioca tem mandato até o fim de 2022.

No começo do ano, Renato Gaúcho recusou oferta do Flamengo e renovou com o Grêmio. Com isso, a diretoria do clube carioca acertou com Abel Braga.