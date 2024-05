‘Irresponsáveis e cruéis’, diz Rafa Kalimann sobre boatos de atrito com elenco de novela

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/05/2024 - 8:07 Para compartilhar:

A atriz e influenciadora Rafa Kalimann usou as redes sociais no sábado, 25, para falar sobre os boatos de atritos com o elenco da novela “Família é Tudo”, da TV Globo. No vídeo, ela condenou os rumos que foram criados.

“Tomem cuidado com matérias mentirosas, com o efeito manada que se retroalimenta feito por pessoas irresponsáveis e cruéis. É inadmissível para mim que inventem qualquer mentira sobre meu trabalho, minha disciplina e as pessoas que me deram apoio nesse momento que tanto precisei. Um grato carinho a esses colegas de trabalho, toda a equipe de ‘Família é Tudo’, meus diretores e autor”, escreveu a atriz em uma publicação.

“Confesso que eu estou aqui um pouco sem jeito de como começar esse vídeo, porém me sinto no direito . Hoje vieram meus colegas de trabalho e pessoas que eu amo, que são grandes artistas, falarem sobre isso para mim foi muito importante me deu uma força maior para abrir esse vídeo com muita dignidade para desmentir uma fake news”, disse Rafa Kalimann.

“Acho que a gente vai se condicionando, quando a gente começa uma vida pública, de exposição, a parecer que está tudo bem, não dar palco para mentiras, e a gente vai se condicionando e vai se fechando. E, aos poucos, a nossa vida, a nossa imagem vai sendo contada pela boca de outras pessoas que são cruéis e responsáveis. E de mentira em mentira, mentiras são criadas e vocês nem ficam sabendo o que é verdade ou que não é”, completou.

Rafa Kalimann destacou que é o seu primeiro trabalho na TV aberta e não se importa das pessoas não gostarem, mas não admite que mentiras sejam ditas. “Eu vou assumir as rédeas disso. Eu não quero que essa carreira seja construída à base de mentiras e narrativas criadas por pessoas irresponsáveis que querem seus likes e seus engajamentos. Então, que respeitem, respeitem o meu processo, os meus colegas de trabalho. Não criem mentiras em relação a eles. Eles não merecem isso. Tomem cuidado com o que vocês veem na internet, com o que vocês consomem, com o que vocês acreditam”, finalizou.

Na sexta-feira, 4, a atriz já havia se manifestado por meio de seu perfil no X (antigo Twitter) sobre os boatos de que ela estaria enfrentando dificuldades para decorar o texto e conseguir gravar cenas completas, o que estaria deixando os outros integrantes do elenco insatisfeitos.