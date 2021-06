Irregular, Inter busca confiança diante do Vitória em duelo da Copa do Brasil

Depois de perder o Campeonato Gaúcho para o rival Grêmio, realizar campanha irregular na Copa Libertadores, apesar do primeiro lugar em um grupo fraco e estrear em casa com um empate diante do Sport no Campeonato Brasileiro, o Inter busca confiança na estreia da Copa do Brasil, em duelo válido pela terceira fase, nesta quarta-feira, às 19 horas, em Salvador, diante do Vitória.

Pressionado, o técnico Miguel Ángel Ramírez sofre críticas de parte da torcida e da imprensa local. Para piorar a situação, o espanhol não poderá contar com os atacantes Guerrero e Palacios, que servem as seleções de seus países – Peru e Chile, respectivamente. Com uma lesão muscular na coxa esquerda, Rodrigo Dourado também está fora da partida.

Em compensação, Ramírez poderá utilizar com o retorno de Gabriel Boschilia, relacionado após se recuperar de uma cirurgia no joelho direito, depois de quase oito meses de tratamento.

Do lado do Vitória, o técnico Rodrigo Chagas terá o retorno do capitão Wallace, livre da covid-19. O experiente zagueiro não atua desde o último dia 5, quando o time perdeu para o Fluminense de Feira e foi eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano.

Wallace fez parte do grupo de 12 atletas e três membros da comissão técnica do time baiano que foram diagnosticados com o coronavírus.

No última partida disputada, o Vitória empatou com o Guarani na rodada de estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Um bom resultado diante do Inter neste primeiro duelo é muito importante, pois o confronto decisivo será no Beira-Rio, em Porto Alegre, dia 10.

