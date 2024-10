Irreconhecível, Real Madrid perde na visita ao Lille (1-0) na Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/10/2024 - 19:04 Para compartilhar:

O Lille surpreendeu ao vencer em casa o todo poderoso Real Madrid por 1 a 0 nesta quarta-feira (2), pela segunda rodada da Liga dos Campeões, numa noite em que o atual campeão europeu se mostrou irreconhecível, com um apagado Endrick como titular sendo substituído por Kylian Mbappé, que não conseguiu mudar o roteiro do duelo.

O Lille conquistou o triunfo com um gol de pênalti de Jonathan David (45’+3) recompensado pelo seu jogo ousado, com destaque para Ayyoub Bouaddi que comemorou o seu 17º aniversário vencendo o time com mais títulos europeus da história.

A praga de desfalques no meio de campo fez o técnico Bruno Genésio apostar nos jovens. E essa decisão funcionou para o treinador francês, que conquistou assim um triunfo histórico.

Foi a primeira derrota do gigante da capital espanhola após 36 jogos. “Nos faltou agressividade, criatividade. No fundo, o que sempre tivemos. Lutar um pouco mais. No segundo tempo mostramos mais vontade, mas no primeiro fomos piores”, analisou o goleiro Andriy Lunin.

– Endrick inofensivo –

Com sua impressionante coleção de craques, o campeão europeu começou o jogo sem Mbappé, Luka Modric – que havia jogado quase 90 minutos contra o Atlético de Madrid aos 39 anos – e Rodrygo.

Ancelotti inovou com um 4-4-2, com Jude Bellingham na esquerda e a dupla brasileira Vinicius e Endrick na frente.

O segundo disputava sua primeira partida como titular do Real Madrid. Ele teve quase uma hora e teve um lampejo, a arrancada de três quartos do campo em que não conseguiu superar o goleiro Lucas Chevalier (19′).

Antes de ser substituído por Mbappé, o atacante de 18 anos foi duro num desarme e acabou recebendo um cartão amarelo (46′).

Com a lesão de Thibaut Courtois, quem voltou ao gol do time ‘merengue’ foi Lunin, um dos heróis da última Liga dos Campeões, principalmente nas quartas de final, ao defender dois pênaltis na disputa contra o Manchester City.

Ele voltou a brilhar, com um milagre duplo aos 25 minutos, defendendo dois disparos de David praticamente da linha do gol, o segundo com uma espalmada ao cair.

Mas Lunin nada pôde fazer no pênalti cobrado com força pelo atacante canadense, marcado após um toque de mão de Eduardo Camavinga numa cobrança de falta. O árbitro apitou após ser avisado pelo VAR e ter analisado o lance no monitor.

– Chevalier fecha o gol no fim –

Até então, os madrilenhos haviam resistido pacientemente ao ousado jogo do Lille, com destaque para o elegante Bouaddi na construção das jogadas, que se mostrou seguro apesar da pouca idade, e o veterano Remy Cabella no meio de campo no Estádio Pierre Mauroy que viveu sua grande noite.

Os ‘Dogues’ não diminuíram a intensidade na segunda etapa e Edon Zhegrova quase fez 2 a 0 com um belo chute da esquerda (54′). Foi então que Ancelotti recorreu à artilharia pesada.

Mas mesmo com Modric e Mbappé, vaiado em seu primeiro jogo pelo Real Madrid na França, a situação do time ‘merengue’ pouco mudou.

Depois foi a vez de Chevalier aparecer, defendendo um chute em dois tempos de Bellingham (85′), uma cabeçada de Antonio Rudiger (86′) e outra de Arda Guler (90′). Foram as melhores chances do Real Madrid numa partida em que se mostrou irreconhecível.

