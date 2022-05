Ironman Brasil: destaques do Brasil falam sobre a expectativa para a prova Igor Amorelli, único brasileiro campeão na competição, e Pâmella Oliveira, vice em 2019, mostram-se confiantes para este domingo, em Florianópolis

Após três anos de espera por uma edição do Ironman Brasil, mais de 2.203 competidores de 34 países, divididos nas categorias Elite e Faixa Etária, que enfrentarão 3,8km de natação, 180km de ciclismo e 42km de corrida, largam neste domingo (29), a partir das 6h40m, em Jurerê Internacional, para sua 20ª edição. A maior prova de triatlhon do continente vale vagas para o Ironman World Championship 2022.





O catarinense Igor Amorelli, de 38 anos, único triatleta brasileiro a vencer o Ironman Brasil, em 2014, destaca a expectativa para esse retorno da competição. “A expectativa é bem grande para mais um Ironman em Florianópolis. Essa é uma das minhas provas preferidas no circuito por ser no meu estado, com presença da torcida e dos meus familiares. Espero conseguir entregar a melhor prova possível. O resultado será uma consequência”, declara ele.

Pâmella Oliveira quer curtir o Ironman Brasil

Já a capixaba Pâmella Oliveira, de 34 anos, vice-campeã em sua estreia no Ironman Brasil, em 2019, espera melhorar sua performance. “Espero melhorar meu tempo. Não estou ligada em colocação ou vagas para o Mundial. Estou de boa com isso. Quero apenas me sentir bem como aconteceu nos últimos simulados e curtir muito a galera, especialmente na Avenida Búzios, em Jurerê Internacional. Vou atrás de melhorar meu tempo”, destacou a atleta, que ainda tem no currículo o quarto lugar no Mundial Ironman 70.3 em 2018, na África do Sul, além de conquistas no Ironman 70.3 Florianópolis, em 2018 e 2019, e no Rio de Janeiro, em 2017, 2018 e 2019.

As largadas neste domingo começam a partir das 6h40m, com os atletas de elite, e seguem até as 7h28m, no canto Sul da praia, em Jurerê Internacional. Os atletas têm até 17 horas para concluir a prova

E MAIS: