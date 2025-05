Ironia e irritação de Hamilton no rádio expõem clima ruim entre campeão e Ferrari

O oitavo lugar de Lewis Hamilton no GP de Miami, neste domingo, mostrou que o ritmo da Ferrari está longe do da McLaren. Pior, porém, é o clima entre o piloto britânico e a escuderia italiana exposto durante a prova realizada nos Estados Unidos.

O piloto britânico tem reclamado do carro e trocado mensagens tensas com o engenheiro Riccardo Adami pelo rádio desde a etapa de abertura da temporada, na Austrália, mas os questionamentos em relação à estratégia adotada pela equipe e as ironias chegaram ao ápice neste domingo.

Primeiro, após pedir para inverter posições com o companheiro Charles Leclerc, que tinha pneus duros e era mais lento no momento, Hamilton reclamou da demora para a autorização, lembrou que havia “saído do caminho na China” e disse para a equipe fazer “uma pausa para o chá”. Sem conseguir se aproximar da Mercedes de Kimi Antonelli, Hamilton recebeu a orientação de devolver a posição para Leclerc e foi informado da aproximação de Carlos Sainz, no que emendou: “Você quer que eu o deixe passar também?”

Após a prova, com a cabeça mais fria, o heptacampeão minimizou os atritos, mas voltou a reclamar da estratégia. “Claro, no calor do momento, é frustrante. Mas vamos resolver internamente, descobrir como podemos melhorar. Não estamos onde queremos estar. No final das contas, foi uma corrida difícil”, disse o britânico à F-1 TV, que explicou a impaciência com o engenheiro pelo rádio e o pedido para inverter posições com Leclerc.

“Eu estava ficando animado. Eu estava em oitavo e coloquei um pneu novo, e claramente tinha muito mais ritmo do que o carro da frente, então, naquele momento, foi tipo: ‘Ah, vamos aproveitar. Vamos alcançar as McLarens’. Foi tudo muito disputado. E muito tempo foi perdido no cenário que tínhamos”, reclamou. “Falta desempenho no carro. Mas acho que sabemos onde estamos perdendo, então não vamos desistir.”

Para Fred Vasseur, chefe da Ferrari, as mensagens irritadas de Hamilton no rádio da equipe é “da corrida”. “Falei com ele e ele não ficou nem um pouco frustrado. Nunca é fácil pedir para companheiros de equipe trocarem de posição, mas entendo perfeitamente que fizemos isso pelo bem da equipe. Pedimos para Lewis e Charles trocarem porque Lewis estava com o pneu médio. Assim que vimos que não ia funcionar, pedimos para eles trocarem de volta”, explicou, tentando esquecer a etapa de Miami.

“Acho que não foi um bom fim de semana. Não podemos nos contentar com sétimo e oitavo lugares, mas se faltou alguma coisa neste fim de semana, foi definitivamente ritmo de classificação. Tínhamos ritmo suficiente para brigar com a Red Bull e a Mercedes, mas não com a McLaren”, lamentou Vasseur.