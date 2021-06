Irmãs tatuam última mensagem do pai após perdê-lo para Covid-19 nos EUA

Duas irmãs do Arkansas, nos EUA, decidiram homenagear o pai, morto recentemente em decorrência da Covid-19, com tatuagens com a última mensagem que ele deixou para elas e os quatro irmãos. As informações são do programa Good Morning America.

Anna Harp, de 27 anos, e Abrielle Clausing, de 21, tatuaram a frase “It has been such a good life” (“tem sido uma vida tão boa”, em português), que Rudolph Clausing havia escrito em um bilhete enquanto estava no hospital internado por conta da doença.

Rudolph tinha uma doença pulmonar hereditária e acabou contraindo Covid-19 algumas semanas antes do Dia de Ação de Graças, principal feriado americano, no final de novembro do ano passado.

De acordo com a reportagem, Rudolph passou cerca de dois meses lutando contra a doença, com idas e vindas do hospital, até que em 13 de janeiro acabou falecendo.

As duas irmãs foram com a mãe ao hospital para uma última visita a Rudolph, e quando chegaram lá, encontraram o bilhete que ele havia deixado.

Após a morte do pai, Anna e Abrielle decidiram viajar até Tulsa, no estado de Oklahoma, a algumas horas de onde moram, para tatuar a mensagem deixada pelo pai no estúdio de tatuagem favorito dele.

“Foi muito importante para nós porque temos muito amor por ele”, disse Anna. “Esta foi a única maneira que pensamos para mostrar isso e apenas ter esse lembrete todos os dias de que ele viveu uma vida tão boa.”

A jovem compartilhou em sua conta no TikTok um vídeo do momento em que fazem as tatuagens, e receberam centenas de milhares de visualizações e de comentários.

@fairyontheprairie My dad passed away due to Covid five months ago and left us a note on his hospital bed. My sister and I got it as a tattoo recently. 🥺🤎 ♬ marjorie - Taylor Swift

