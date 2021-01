Irmãs esfaqueadas por irmão pedem ajuda para o lutador do UFC: ‘Ele surtou’

Apesar de terem sido esfaqueadas pelo irmão, Lezlye e Kelly Rivera usaram o Facebook para pedirem ajuda para Irwin Rivera, lutador peso-pena do UFC.

Além de contar a rotina do atleta, Kelly relatou em publicação que o irmão está internado em um manicômio judicial na Flórida, nos Estados Unidos. Irwin foi encaminhado ao local após ser preso por ataca a facadas as irmãs na última semana.

“Eu e Kelz estamos bem, e queremos esclarecer que não é conosco que as pessoas devem se preocupar. Nós amamos muito o nosso irmão, e qualquer um que conheça a nossa família sabe quanto todos nós nos amamos, o quanto significamos uns para os outros e quanto somos próximos. Tudo que desejamos é que ele receba a ajuda profissional de um especialista em saúde mental que ele desesperadamente precisa”, começou.

Kelly alega que o irmão estava fora de si quando atacou ela e Lezlye, e que o lutador teve um surto.

“No último fim de semana meu irmão não estava agindo como ele mesmo. Não dormia ou falava da forma que o conhecíamos, além de perder totalmente o interesse nos seus treinos, que todos sabemos que é a razão pela qual ele vive. Isso me preocupou muito, e eu peguei um avião imediatamente para ver o que estava acontecendo com ele. Infelizmente o seu estado mental era muito pior do que poderíamos imaginar, mas antes que pudéssemos buscar ajuda, ele surtou”, explicou Kelly.

A irmã do peso-pena ainda pediu para que fãs rezem por Irwin e aproveitaram para ressaltar que amam seu irmão.

“Não é fácil para mim ou para a minha família, mas peço que por favor mantenham MEU IRMÃO em suas preces, rezem para que ele se estabilize e volte para nós. Por alguma razão, nas últimas 24 horas a sua saúde mental o tornou alguém completamente irreconhecível. De novo, NÓS AMAMOS O NOSSO IRMÃO e estamos 100% comprometidas em tentar dar a ele a ajuda que ele tanto precisa”, finalizou.

