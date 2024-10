Irmãs compram moto zero km e são assaltadas 10 minutos após sairem de concessionária

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/10/2024 - 13:46 Para compartilhar:

Duas irmãs tiveram uma moto roubada na região da Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, apenas dez minutos após a compra do veículo. Segundo as vítimas, o veículo era novo e custou cerca de R$ 34 mil. O crime aconteceu no último dia 25, as 16h.

Priscila e Cintia dos Santos deram uma entrada de R$ 10 mil no veículo, e parcelaram o resto do valor em 24 vezes. Felizmente, o veículo tinha seguro. Priscila já tinha tido outras motos e vendeu uma antiga para poder usar o valor de entrada na 0 km.

As vítimas foram abordadas por dois homens armados em uma moto. Assim que elas estacionaram o veículo, como exigiram os assaltantes, os pertences foram recolhidos.

Nas redes sociais, Cíntia, a irmã mais velha, postou um vídeo em que detalha a experiência e apela por ajuda dos seguidores. Além da moto, objetos como o celular e documentos foram levados pelos assaltantes. Quantias em dinheiro também foram roubadas.

À IstoÉ, Cíntia afirmou que a seguradora com a qual as duas haviam conversado disse que vai cobrir o valor da compra da moto, caso ela não seja encontrada até o período de um mês.

Mesmo aliviadas por não terem que arcar com a dívida, a irmã mais velha disse que Priscila não terá um meio para realizar entregas nos finais de semana.

Enquanto aguardam pela identificação dos assaltantes, elas consideram a possibilidade de iniciar uma vaquinha online no intuito de arrecadar dinheiro.

Procurada pelo site IstoÉ, a Polícia Civil do Rio de Janeiro não retornou o contato até a publicação da matéria.