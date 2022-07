Irmãs adolescentes morrem ao atravessar trilhos na Itália

RIMINI, 31 JUL (ANSA) – Duas irmãs de 15 e 17 anos morreram neste domingo (31) ao tentar atravessar os trilhos da estação de trem de Riccione, em Rimini, na Itália. As duas faleceram na hora do impacto.







Segundo as autoridades policiais, nenhuma hipótese pelas mortes foi descartada pelos investigadores, desde uma travessia imprudente, a uma briga entre as duas ou uma tentativa de suicídio de uma delas, com a outra tentando impedir e as duas caindo nos trilhos.

Uma testemunha afirmou ao jornal local “Corriere di Romagna”, que viu as jovens que queriam ir até a segunda plataforma onde um trem para Ancona estava parado.

“Então, eu comecei a gritar e pessoas que estavam atrás de mim esperando por seus trens começaram a gritar também. Entre os gritos, eu ouvi um barulho de apito na primeira plataforma, de um trem que ia em direção a Milão, e ouvi uma grande batida, não entendi mais nada… todo mundo estava gritando”, disse o homem.

Um comerciante do local informou que uma das jovens “não parecia estar em si mesma” e que foi ao local dizendo que “tinham roubado o celular dela e que não tinha mais nada”. “Depois, ela se afastou e se encontrou com a outra amiga, que estava a uns dois metros de distância. Essa outra eu só vi de costas, tinha um tipo de um espanador verde e duas botas nas mãos. Não sei porque tinha tirado os sapatos”, acrescentou.

O incidente, que ocorreu por volta das 7h da manhã, fez com que a circulação de trens na estação fosse retomada completamente apenas às 12h30. (ANSA).