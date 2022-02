Irmãos são mortos a tiros ao irem passear de jet ski no litoral paulista

Dois irmãos foram mortos a tiros após terem discutido com o dono de uma marina em Itanhaém, no litoral de São Paulo, no último sábado (5). As informações são do UOL.

Everton Oliveira Pereira de Andrade, de 27 anos, e Maycon Oliveira Pereira de Andrade, de 28, foram a um passeio de jet ski às margens do rio Itanhaém.

De acordo com testemunhas, os irmãos acabaram discutindo com o dono da marina, que teria sacado um revólver e atirado diversas vezes contra eles, e depois fugido do local. As vítimas foram atingidas na cabeça.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo), policiais militares foram ao local e encontraram um dos irmãos caído no chão, já sem vida, às margens do rio. O outro irmão foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, em uma busca náutica, no fundo do rio Itanhaém.

O caso passará por exames periciais no Instituto de Criminalística e no IML (Instituto Médico Legal) e foi registrado como homicídio pela Delegacia Seccional de Itanhaém. As investigações são feitas pelo 2º DP do município.

