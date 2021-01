Irmãos Romero no Corinthians? Site argentino diz que eles podem chegar, mas clube nega Segundo o site "Infobae", da Argentina, Timão poderia ter o retorno de Ángel Romero, que traria seu irmão consigo, no entanto clube brasileiro descartou possibilidade no momento

As redes sociais dos torcedores do Corinthians ficaram em polvorosa na tarde desta segunda-feira, após o site “Infobae”, da Argentina, divulgar a possibilidade de Ángel Romero retornar ao clube e trazer consigo seu irmão Óscar, ambos do San Lorenzo. O Timão, no entanto, nega a possibilidade.

Segundo a publicação argentina, a dupla estaria com problemas internos em seu atual time e poderia deixar o país por conta disso. Sendo assim um provável destino para ambos seria o Corinthians, onde Ángel tem história.

Ainda de acordo com o “infobae”, Ángel teria sido agredido pelo goleiro Fernando Moretti, após a derrota por 4 a 1 para o Banfield, pela Copa Maradona, levando os irmãos a irem embora do estádio em um carro separado do ônibus do San Lorenzo. Esse seria um dos conflitos pelos quais eles passam.

Acontece que neste momento a diretoria do Corinthians nega qualquer negociação nesse sentido, seja com um, seja com outro, seja com os dois irmãos. Vale lembrar que, caso houvesse a contratação, eles só poderiam atuar a partir de março, quando abre a janela de transferências para o Brasil.

Durante a presidência de Andrés Sanchez, o dirigente deixou bem claro que Ángel Romero não mais atuaria no clube enquanto ele ocupasse o cargo devido ao imbróglio na renovação contratual com o jogador, que acabou deixando o Timão sem custos. Em contrapartida, Duílio Monteiro Alves, o novo presidente garantiu que haverá uma política mais “pés no chão” para reforços.

Ángel atuou pelo Corinthians entre 2014 e 2018, disputou 222 jogos, marcou 38 gols e conquistou quatro títulos: dois Paulistas (2017 e 2018) e dois Brasileiros (2015 e 2017). Óscar já chegou a negociar com o Timão, mas nunca chegou a ser concretizado. Ambos têm contrato com o San Lorenzo até junho de 2022.

