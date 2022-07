Irmãos morrem em explosão de fogos de artifício durante feriado na França

Um menino, 7, e a sua irmã mais velha, 24, morreram durante uma explosão de fogos de artifício que celebrou o feriado nacional da queda da Bastilha, em Cholet, no oeste da França, na quarta-feira (14). O caso foi confirmado nesta quinta-feira (15) pelo Ministério Público francês. As informações são do R7.

Depois, foi aberto um inquérito por homicídio involuntário que deve determinar as circunstâncias em que o caso ocorreu.

Há informação de que os dois irmãos estavam com a família “a cerca de cinquenta metros do ponto de disparo” dos fogos de artifício. Além deles, outras sete pessoas ficaram feridas.

O jornal Courrier de I’Oueste informou que cerca de 70 bombeiros foram acionados para averiguar o acidente.

Laurent Picard, que acompanhava o evento com as duas filhas, disse que a queima de fogos não foi interrompida mesmo após a explosão.