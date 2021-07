Irmãos Minotauro fazem ação em dia de sol no Rio de janeiro Rodrigo e Rogério Minotauro, ambos ex-UFC, lançaram a marca de energéticos Minotauro Energy Drink

No último domingo, os irmãos Nogueira lançaram oficialmente a marca que carrega a alcunha de suas carreiras vitoriosas nos ringues. O Minotauro Energy Drink é uma nova aposta dos lutadores, que marcaram presença na praia de Ipanema para distribuírem a bebida aos banhistas.

A pandemia obrigou os lutadores a se reinventarem. Assim, de baixo do sol, os irmãos aproveitaram o calor carioca para divulgarem estreia do energético, já considerada um sucesso pelos Minotauro.

– Todo trabalho tem que ter a ver com nossa essência, no meu caso a energia, eu sempre ficava meio apreensivo, porque muitos produtos prometem aquela sensação de liberdade que na verdade nunca vem – Minotouro.

A aposta do lutador já pode ser encontrada em diversas lojas e conta com os sabores energy drink e a versão tropical.

Irmãos Minotauro lançaram a marca de energéticos da família (Foto: Divulgação)

