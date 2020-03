Irmãos Inzaghi dominam futebol italiano com Lazio e Benevento

SÃO PAULO, 02 MAR (ANSA) – Lazio e Benevento estão fazendo grandes campanhas nesta temporada e são os líderes das Séries A e B, respectivamente. No entanto, além do bom futebol apresentado, outra coisa em comum entre os dois clubes é que são comandados pelos irmãos Simone e Filippo Inzaghi.

Os dois nasceram na cidade de Piacenza, na região da Emilia-Romagna, e atualmente dominam as duas principais divisões do futebol italiano. Filippo, o mais velho, comanda o Benevento, já o caçula Simone treina a Lazio. Na Série A, a campanha do time da capital impressiona. A Lazio lidera o torneio com 62 pontos, dois a mais em relação a Inter de Milão, que teve seu duelo contra a Juve adiado para 13 de maio. O clube ainda possui o segundo melhor ataque da competição, com 60 gols, e tem a segunda melhor defesa, com apenas 23 tentos tomados.

A Lazio se caracteriza por ter um time muito ofensivo e veloz, além de também possuir uma forte defesa. O clube da capital está invicto a 21 jogos (17 vitórias e quatro empates) na Série A e é a equipe que está a mais jogos sem perder entre as cinco principais ligas da Europa. Simone Inzaghi está na Lazio desde 2010, quando iniciou sua carreira como treinador. Ele começou treinando as equipes de base e assumiu o time profissional no ano de 2016.

Já na Série B, o Benevento de Filippo conquistou 63 pontos dos 78 disputados até o momento e lidera a segunda divisão do calcio com muita folga, 17 à frente do Frosinone, que é o vice-líder da competição. Os Stregoni possuem os melhores ataque e defesa.

Já a última e única derrota do Benevento na Série B foi no dia 26 de outubro, na goleada por 4 a 0 contra o Pescara, no Estádio Adriático.

Em sua carreira como técnico, Filippo Inzaghi teve altos e baixos. Ele começou no Milan, mas foi demitido após uma temporada fraca na equipe rossonera. O ex-atacante foi para o Venezia e conseguiu fazer um ótimo trabalho, tendo conquistado a Série C. Novamente na Série A, “Pippo” não desempenhou um bom papel no Bologna e foi sacado. No entanto, conseguiu se reencontrar no Benevento.(ANSA)