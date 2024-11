Irmãos Gallagher receberão cachê apenas depois de shows

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/11/2024 - 13:50 Para compartilhar:

LONDRES, 5 NOV (ANSA) – Os irmãos Noel e Liam Gallagher receberão os cachês dos shows da reunião do Oasis em 2025 somente depois das apresentações, medida que teria como objetivo evitar um novo rompimento em plena turnê, como aconteceu em 2009.

A informação é do tabloide britânico The Sun, que disse que os organizadores insistiram nessa cláusula para tentar garantir que os irmãos, conhecidos pelo longo histórico de brigas, mantenham a turnê até o fim.

Segundo o jornal, Noel e Liam receberão ao todo 6 milhões de libras esterlinas (R$ 45 milhões) por cada show, mas apenas depois de subir no palco. “É uma maneira simples e, espero, eficaz de garantir que eles possam tolerar um ao outro”, disse uma fonte ao Sun.

Até o momento, os irmãos já anunciaram mais de 30 shows em Reino Unido, Irlanda, Canadá, EUA, México, Austrália, Brasil, Argentina e Chile – com exceção da América do Sul, onde os ingressos começam a ser vendidos na semana que vem, e de um espetáculo em Melbourne, todos estão com bilhetes esgotados.

Os Gallagher romperam o grupo em 2009, após desentendimentos durante a turnê do disco “Dig Out Your Soul”. Desde então, os irmãos seguiram caminhos distintos: enquanto Noel abraçou o experimentalismo na banda Noel Gallagher’s High Flying Birds, que já tem quatro álbuns, Liam se aventurou no grupo Beady Eye e depois em carreira solo, mas sempre com uma sonoridade próxima à do Oasis. (ANSA).