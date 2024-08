Irmãos Gallagher anunciam volta do Oasis após 15 anos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/08/2024 - 8:50 Para compartilhar:

ROMA, 27 AGO (ANSA) – Após 15 anos, o Oasis, grupo símbolo do britpop, está de volta.

Os irmãos Noel e Liam Gallagher, que romperam a banda em 2009, anunciaram nesta terça-feira (27) que farão uma série de shows no Reino Unido e na Irlanda no verão europeu de 2025.

“As armas se calaram. As estrelas se alinharam. A grande espera acabou. Venham ver. Não será televisionado”, escreveram os Gallagher nas redes sociais.

Até o momento, foram confirmados 14 shows em Cardiff (4 e 5 de julho), Manchester, cidade natal dos irmãos (11, 12, 19 e 20 de julho), Londres, no icônico Estádio Wembley (25 e 26 de julho e 2 e 3 de agosto), Edimburgo (8 e 9 de agosto) e Dublin (16 e 17 de agosto).

Os ingressos começam a ser vendidos no sábado (31) e, segundo comunicado oficial, essas serão as únicas datas da turnê na Europa, mas existe a expectativa de que o Oasis também se apresente em outros continentes.

Os Gallagher romperam o grupo em 2009, após desentendimentos durante a turnê do disco “Dig Out Your Soul”, quando Liam teria quebrado uma guitarra de Noel antes de um show.

Desde então, os irmãos seguiram caminhos distintos: enquanto o mais velho abraçou o experimentalismo na banda Noel Gallagher’s High Flying Birds, que já tem quatro álbuns, o mais novo se aventurou no grupo Beady Eye e depois em carreira solo, mas sempre com uma sonoridade próxima à do Oasis.

Segundo a rede britânica BBC, não se trata apenas de uma simples reunião da banda, mas de uma verdadeira reconciliação entre os Gallagher. No Reino Unido, já há quem fale em uma nova “Oasis mania”, em referência ao sucesso estrondoso do grupo nos anos 1990, com hits como “Wonderwall”, “Live Forever” e “Supersonic”.

“Fizemos as pessoas sentirem algo que era indefinível”, disse Noel em um vídeo de divulgação da nova turnê. “Quando estamos juntos, somos bons pra c***”, acrescentou Liam. (ANSA).