Irmãos de “Umbrella Academy” voltam para enfrentar mais uma ameaça apocalíptica em nova temporada

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES (Reuters) – Os irmãos briguentos de “The Umbrella Academy” retornam para mais travessuras de super-heróis nesta semana, enfrentando uma nova ameaça universal e alguns rivais familiares.





A terceira temporada da série de sucesso da Netflix mostra a introdução da mais eficiente Sparrow Academy, bem como a transição da personagem Vanya Hargreeves para Viktor Hargreeves, espelhando a vida pessoal do ator Elliot Page.

O produtor Steve Blackman disse que trabalhou em estreita colaboração com Page depois que o indicado ao Oscar, de 35 anos, anteriormente conhecido como Ellen Page, disse no final de 2020 que era transgênero e mudou seu primeiro nome.

“Elliot me ligou depois que os roteiros estavam prontos e disse que estava fazendo a transição e eu obviamente queria ser muito solidário. Ninguém… me fez escrever isso na história, mas eu achei que era a coisa certa a fazer”, afirmou Blackman à Reuters.

“Eu entrei em contato com o (grupo de defesa LGBTQ) GLAAD, entrei em contato com um escritor trans que queria ser meu consultor e, junto com Elliot, conversamos sobre como faríamos a história. Não queríamos que isso se tornasse a história da série, então tivemos que encontrar um equilíbrio entre fazer essa transição e ao mesmo tempo fazê-la de uma maneira que parecesse autêntica, sensível e real.”

A segunda temporada terminou com os irmãos interrompendo um apocalipse de 1963 e retornando ao presente para se encontrar em outra linha do tempo e com sua casa ocupada pela Sparrow Academy — irmãos adotados por seu pai, incluindo uma versão malvada do falecido irmão Ben.

Anteriormente, Ben, interpretado pelo ator Justin H. Min, só aparecia como um fantasma para o irmão Klaus.

“Foi ótimo finalmente poder atuar ao lado de alguns dos outros membros do elenco pela primeira vez, vê-los me olhar nos olhos pela primeira vez”, disse Min.

Baseada nos quadrinhos de Gerard Way e Gabriel Bá, a série conquistou fãs com suas brigas familiares, melodias cativantes e elementos surrealistas.