Irmãos de MC Marcinho comentam saúde do cantor e pedem orações: ‘Só um milagre’

MC Marcinho teve uma piora no seu quadro de saúde nas últimas 24 horas, segundo informações da assessoria do cantor, e a família iniciou uma campanha para doação de sangue, nesta terça-feira (22), nas redes sociais. No Instagram, os irmãos do cantor comentaram sobre o estado de saúde dele e pediram orações.

“Esse é o cara mais forte que já conheci. Irmão você está passando por essas dificuldades, mas a luta palavra vem de Deus, é nosso Deus é o Deus do impossível e ele vai tirar você dessa situação. Eu creio que em nome de Jesus o milagre será feito na sua vida”, declarou Mauro.

Em outra publicação, ele pediu ajuda com orações: “Amigos, eu estou precisando muito da ajuda de vocês mais uma vez. A situação do meu irmão piorou e só um milagre de Deus para que a gente não perca ele. Desde já obrigado por todas as orações. Me ajudem, nosso Deus é o Deus do impossível”.

A irmã do cantor, Gisa também falou sobre a situação de Marcinho. “As coisas ficaram piores e muito difíceis. Seguimos juntos com você, meu irmão, porque cremos que a última palavra vem de Deus. Cuidar de você e da minha família é um privilégio, porque quem ama cuida e zela. Que possamos continuar orando e crendo que Deus faz milagres”, desabafou.

