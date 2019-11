Irmão da cantora Ivete Sangalo morre aos 54 anos

O empresário Jesus Dias Sangalo, de 54 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (7). Ele era irmão de cantora Ivete Sangalo, e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Izabel, em Salvador. As informações são do G1.

De acordo com familiares, Jesus estava internado há 80 dias por conta de uma infecção generalizada provocada por complicações em uma cirurgia bariátrica.

O corpo do irmão de Ivete Sangalo foi velado inicialmente na própria unidade de saúde, em uma cerimônia particular, inclusive com a presença da cantora.

Jesus estava com problemas de saúde desde o ano passado, quando chegou a ser internado e recebeu alta.