Irmão e agente de Sergio Ramos está em Paris para negocia com PSG Zagueiro espanhol tem o interesse em jogar no Paris Saint-Germain, mas busca um contrato por duas temporadas apesar dos 35 anos de idade

O irmão e empresário de Sergio Ramos, Rene Ramos, está em Paris para negociar a ida do zagueiro ao Paris Saint-Germain, informou o jornalista Sergio Quirante, do canal “Gol”. O agente viajou em direção a capital francesa nesta quinta-feira.

As informações indicam que o defensor tem o interesse em vestir a camisa do PSG na próxima temporada. No entanto, o espanhol segue em busca de um contrato por duas temporadas e aguarda uma posição do clube de Nasser Al-Khelaifi.

No entanto, não está descartada a possibilidade do zagueiro assinar com a nova equipe por um ano, sendo que a renovação automática por uma segunda temporada estaria condicionada, por exemplo, ao número de partidas que o veterano fizesse em 2021/2022.

Sergio Ramos deixou o Real Madrid após 16 anos por não entrar em um acordo com o clube merengue por sua renovação. Além do PSG, o Manchester City também tem interesse no espanhol, mas a Premier League não é a prioridade do defensor.

