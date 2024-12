Irmão de Sidney Magal e ex-lutador do UFC, Vinny Magalhães é preso nos EUA

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2024 - 10:44 Para compartilhar:

O ex-lutador do UFC Vinicius de Magalhães, 40, foi preso no último sábado, 7, em Las Vegas, Estados Unidos, acusado de cometer três crimes a mão armada. O atleta, que é meio-irmão do cantor Sidney Magal, seguirá detido até 23 de dezembro. As informações são do site AgFight.

Vinny, que está preso Clark County Detention Center, Nevada, teria ameaçado três supostas vítimas enquanto estava em posse de uma “arma letal”. De acordo com o Departamento de Polícia local, o atleta estava em uma discussão com a família da ex-esposa. O relatório policial afirma que não houve disparos e nenhum ferido.

+ Ana Castela e Gustavo Mioto terminam namoro pela terceira vez

+ Taylor Swift visita pacientes em hospital infantil e causa comoção

A ex-mulher de Vinicius possui uma medida protetiva contra ele, que poderá ser ampliada após uma revisão nesta sexta-feira, 13. Caso seja condenado em todas as acusações, o lutador poderá enfrentar uma pena de 18 anos em regime fechado.

Relação com Sidney Magal

Os dois são irmãos por parte de pai. A confirmação do parentesco veio em 2013, quando o cantor contou que já havia conhecido Vinicius, mas que o contato era esporádico. Na época, Sidney afirmou que o irmão “tem quase a mesma idade da minha filha do meio”.

“Nossa relação é de muito carinho. Tenho ele no Facebook e tudo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vinny Magalhaes (@vinnymma)