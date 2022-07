Irmão de Rodrigo Mussi diz que não há chance de reconciliação: ‘Não quero mais contato’

Diogo Mussi, irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi, abriu uma caixinha de perguntas em suas redes sociais e falou sobre a sua relação com o empresário. Os dois pararam de se falar desde que o ex-BBB se recuperou de um gravíssimo acidente de carro que sofreu no final de março e, desde então, o advogado vem expondo a situação em suas redes sociais.

“Tem chance de se reconciliar com o Rodrigo?”, quis saber uma pessoa. “Não. Feliz por ele estar vivo e bem. Mas não quero mais contato A não ser que haja uma mudança radical”, declarou Diogo.

O advogado continuou e ainda citou o outro irmão deles, Rafael, dando a entender que ele também se desentendeu com Rodrigo. “Mas como ele [Rodrigo] disse que ‘não é nada grave’, imagino que as coisas contnuem assim. Eu e o Rafael já imaginávamos ess caminho”, completou.