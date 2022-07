Irmão de Rodrigo Mussi dá detalhes sobre briga com ex-BBB e fala de ingratidão

Diogo e Rodrigo se bloquearam nas redes sociais depois que o ex-BBB se recuperou do acidente que sofreu no fim de março e por conta do qual passou quase um mês internado no hospital, chegando a ficar em estado grave.

No início do mês, Diogo revelou em seu Instagram que os dois haviam se bloqueado, mas disse que não comentaria para que não houvesse “más interpretações ou especulações”.

Ao “LinkPodcast”, ele disse que o irmão tem “dificuldade de confiar e de se relacionar” e que fez muito por Rodrigo e esperava algo em troca, mas que o irmão não retribuiu.

“Em nenhum momento eu falei do Rodrigo, as pessoas que interpretaram, mas tudo bem. Falei sobre ingratidão, ali já pescaram. Ali ele me bloqueou, mas eu já tinha bloqueado no WhatsApp, porque a gente tinha discutido. A relação sempre foi difícil. Rodrigo tem dificuldade de confiar e de se relacionar, e eu vim do mesmo lugar. É importante voltar um pouquinho, porque no ‘BBB’ eu já fiz muito por ele. Ninguém pensou em pagar o aluguel dele, o condomínio, a luz, a internet, saber se o cartão de crédito estava estourado ou se tinha saldo… desculpa, não sou Jesus Cristo, vou esperar algo em troca, que é reciprocidade”, disse Diogo.

“Eu fantasiei algumas situações comigo, Rodrigo, Rafael e meu filho [Luca, de 3 meses]. Achava que poderia ter uma mudança drástica em relação à família, a ele se relacionar, mas não aconteceu. Falei ‘se ele não quer ter uma relação de irmão, vamos ver se ele me ajuda profissionalmente’. Agora eu tenho um filho, tenho que garantir o futuro dele. Mas [para Rodrigo] nunca é o momento. Não dá? Desejo sorte para ele, que ele fique milionário e arrebente, porque ele tem potencial, é um cara muito bonito e carismático. Não adianta uma relação de mão única. Ele mesmo fala ‘abençoado para abençoar’. Então, faz isso. Ele postou que os fãs fizeram mais por ele do que a família. Isso me atingiu, porque ele sabe o que fiz por ele. Não é justo comigo”, continuou o irmão do ex-BBB.

Diogo também disse que Rodrigo tem muita dificuldade com a relação familiar, e que após a recuperação de seu acidente, a família toda se reuniu para um almoço e o ex-BBB foi o único a não publicar em suas redes sociais uma foto em que os três irmãos tiraram juntos com o filho de Diogo.

“Por quê? Para quê? Isso é promoção? Não, isso é mostrar carinho. Ele tem o jeito dele, e acho que criou um bloqueio familiar. Não acho que ele é uma pessoa ruim, ele é do bem, mas essa questão familiar pega”, disse o advogado.

A entrevista completa pode ser vista no link abaixo.