Irmão de Rodrigo Faro dá mais detalhes sobre assalto e agradece carinho de fãs

Irmão do apresentador Rodrigo Faro, o empresário Danilo Faro foi feito de refém em um assalto que ocorreu na manhã de sexta-feira, 19, em um apartamento localizado na região dos Jardins, bairro nobre de São Paulo.

Após o susto, Danilo, em um post, detalhou como foi o momento da ação dos bandidos. Em seu apartamento também estava sua colaboradora Maria.

“Os dois indivíduos conseguiram passar tranquilamente pela portaria do condomínio, com o objetivo de entrar no meu apartamento, pois nenhum outro apartamento do prédio foi invadido. Esperaram nas escadas até o momento em que a Maria abrisse a porta para fazer alguma coisa e foi nesse momento que ela foi rendida com uma pistola na cabeça e obrigada a levar os indivíduos até o meu quarto onde estava me preparando para sair para mais uma viagem.”