Irmão de papa Leão XIV inicia visita a Roma

NOVA YORK, 10 MAI (ANSA) – John Prevost, um dos dois irmãos do papa Leão XIV, chegou a Roma neste sábado (10) para uma breve visita ao novo líder da Igreja Católica antes da “missa de posse” em 18 de maio, que oficializará o início de seu pontificado.

“Vamos almoçar juntos e vamos a algum lugar juntos, algum lugar especial. Só ficaremos aqui até terça-feira”, disse John à afiliada da NBC em Chicago.

Esta é a quinta visita a Roma do irmão do Pontífice: a primeira foi junto com Robert Francis Prevost, durante os tempos de faculdade.

Na entrevista à imprensa norte-americana, John disse que falou brevemente com seu irmão ontem e o informou sobre a visita. “Eu disse a ele que estávamos indo. Ele disse: ‘Ah, tudo bem'”.

Na última sexta, o irmão do Papa passou o dia em contato constante com jornalistas: um repórter da Associated Press, inclusive, que estava com ele quando recebeu o telefonema do papa Leão XIV aproveitou a oportunidade para filmar com seu celular.

Em declaração à afiliada da CNN, WBBM, John disse acreditar que seu irmão “será um segundo papa Francisco”. “Acho que ele seguirá seus passos trabalhando pelos menos privilegiados”, disse ele, enfatizando que Leão XIV tem “um profundo sentimento pelos desfavorecidos, pelos pobres, por aqueles que não foram ouvidos”. (ANSA).