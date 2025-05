Irmão de Nana Caymmi repudia uso do nome da cantora por apoiadores de Bolsonaro

Danilo Caymmi, irmão de Nana Caymmi (1941-2025), publicou em seu perfil no Instagram, neste sábado, 3, um vídeo de repúdio ao uso indevido do nome da cantora por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ele apareceu na gravação lamentando o fato de ter de lidar, neste momento de luto, com a correlação do nome da artista com política.

“A gente repudia, e eu falo em nome de todos, mas principalmente da minha irmã, o aproveitamento político que está sendo feito com relação a ela. Para vocês terem ideia, a Nana não tinha celular, não tinha e-mail, rede social nenhuma. Alheia aos acontecimentos há, no mínimo, dez anos. Então, isso é muito grave”, disse ele.

Apesar de a filha de Dorival Caymmi (1914-2008) ter demonstrado apoio ao político em entrevista concedida à Folha de S. Paulo em 2019, Danilo garante que ela não sabia exatamente das intenções de Bolsonaro, e foi manipulada.

“A opinião política dela era completamente superficial. Não tinha essa profundidade”, completou. “Eu falo para as pessoas que gostam da Nana, dos artistas, das pessoas de bem que ela ofendeu de certa maneira, que foi muito difícil para nós. É muito superficial. Eu acho que ela foi, de certa maneira, manipulada com relação a essas coisas”, afirmou.

O músico ressaltou que não quer que a imagem da irmã seja usada para polarizar ainda mais o Brasil: “É muito difícil para mim ver esse aproveitamento –repito, aproveitamento político. Um Brasil polarizado, também a contragosto de todos. Esse aproveitamento político da imagem da minha irmã e da memória da minha irmã”.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danilo Caymmi (@danilocaymmi)

Jair Bolsonaro

Hospitalizado há 19 dias, Jair Bolsonaro usou sua conta no X (antigo Twitter) para lamentar a morte de Nana.

“Recebo com grande pesar a notícia do falecimento de Nana Caymmi, uma das vozes mais marcantes da nossa música. Filha de Dorival, Nana carregava em sua arte a força de uma linhagem que sempre engrandeceu a cultura brasileira”, escreveu.

“Neste momento de dor, presto minha solidariedade aos familiares, amigos e a todos os admiradores que reconhecem sua trajetória de talento, coragem e autenticidade. Que Deus conforte o coração de todos”, complementou.

Relembre

Vale destacar que, em 2002, Nana participou da criação do jingle de José Serra (PSDB), e 17 anos depois demonstrou apoio a Jair Messias Bolsonaro. Na época, ela falou que era necessário dar um crédito de confiança a ele, e atacou colegas como Chico Buarque e Gilberto Gil – seu ex-marido.

“É injusto não dar a esse homem [Bolsonaro] um crédito de confiança. Um homem que estava f*dido, esfaqueado, correndo para fazer um ministério, sem noção da mutreta toda… Só de tirar PMDB e PT já é uma garantia de que a vida vai melhorar. Agora vem dizer que os militares vão tomar conta? Isso é conversa de comunista”, disparou ela à época.

Sobre os músicos, ela repudiou o apoio a Lula. “Vão para o Paraná fazer companhia a ele. Eu não me importo”, afirmou se referindo à prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Curitiba.