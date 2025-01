Irmão de Musk visita Itália e se reúne com ministro da Cultura

ROMA, 24 JAN (ANSA) – O empresário Kimbal Musk, irmão mais novo do bilionário Elon Musk, visitou nesta sexta-feira (24) a cidade de Roma e se reuniu com o ministro da Cultura da Itália, Alessandro Giuli.

Usando seu habitual chapéu de cowboy, o empresário entrou na sede do governo da nação europeia junto com Andrea Stroppa, representante italiano de Elon Musk. O grupo que acompanhou o empreendedor também foi composto por Veronica Berti, esposa do tenor Andrea Bocelli.

“Nós o acompanhamos em um passeio por vários Ministérios para entender como funciona, temos um projeto”, disse a italiana.

Na saída do Palazzo Chigi, Giuli não deu muitos detalhes sobre o que foi conversado com Kimbal Musk, mas garantiu que a reunião se baseou somente em “coisas bonitas”.

“É muito cedo para antecipar, mas estamos falando de coisas bonitas. Se eu estive lá, então falamos sobre cultura, todos os ramos dela”, afirmou o ministro.

De acordo com a imprensa italiana, citando fontes familiarizadas sobre o encontro, Giuli e o Kimbal conversaram sobre uma série de projetos para valorizar o patrimônio cultural do país. (ANSA).