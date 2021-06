Irmão de Michelle Bolsonaro tem cargo no Senado com salário de R$ 13,5 mil

O servidor Diego Torres Dourado, de 33 anos, irmão de Michelle Bolsonaro, foi nomeado no final de março para o cargo de assistente parlamentar da 1ª Secretaria do Senado. De acordo com os dados do site da transparência do Senado, o salário atual de Diego é de R$ 13,5 mil.

O valor é o dobro do que o soldado da Aeronáutica recebia no posto civil de confiança no Ministério da Defesa, no Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Segundo o site da transparência do Governo Federal, Diego tinha cargo de assessor técnico e recebia R$ 5,6 mil por mês.

Procurado pelo site Metrópoles, o primeiro-secretário da Comissão Diretora, o senador Irajá (PSD-TO), afirmou que o irmão de Michelle Bolsonaro passou a ocupar “funções relevantes” na Defesa desde 2007, quando tinha 19 anos, e que possui experiência para o cargo.

