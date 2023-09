Irmão de MC Marcinho joga cinzas do cantor no mar, em Cabo Frio-RJ; vídeo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/09/2023 - 20:31 Compartilhe

O irmão de MC Marcinho, falecido no último sábado (26), aos 45 anos, jogou as cinzas do cantor no mar de Cabo Frio, na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro. Mauro Garcia levou as cinzas do artista nesta sexta-feira (1º), acompanhado da irmã, Gisa Garcia.

O momento foi registrado e compartilhado no perfil de Mauro no Instagram. Nas imagens, o irmão do artista se emociona ao despedir do cantor.

“Gente, estamos em Cabo Frio, o lugar que meu irmão mais amava, onde ele sempre estava de folga, de férias, a gente vinha com a família. Acho mais justo a gente jogar as cinzas dele aqui, em Cabo Frio”, disse ele no vídeo.

“É a nossa despedida, mais uma. Que abençoe ele, e que de lá ele possa nos abençoar. Ele vai estar sempre nos nossos corações. Descanse em paz, meu irmão”, declarou Mauro, aos prantos.

“Te amaremos eternamente”, completou Mauro na legenda da publicação.

O Príncipe do Funk, como MC Marcinho era conhecido, deixou hits como Glamurosa e Rap do Solitário. Ele tinha problemas cardíacos e estava internado desde o dia 27 de junho no Hospital Copa D’Or, zona sul do Rio, por insuficiência renal e cardíaca.

O artista foi intubado e chegou a entrar na fila para transplante de coração e rins, foi retirado após desenvolver uma infecção generalizada.

Ele deixou quatro filhos: Mateus, de 25 anos, Marcelly, de 24; Marcelo, de 23; Sara, 23, e Marcio André, o Marcinho, de 17.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mauro Garcia (@maurorgarcia_)

