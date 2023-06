Irmão de Marília Mendonça apoia Murilo Huff em anúncio de novo relacionamento

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 1:48 Compartilhe

Murilo Huff surpreendeu seguidores, na última terça-feira (20), com o anúncio de seu novo relacionamento com a influenciadora Gabriela Versiani. No Instagram, ela publicou um vídeo mostrando o momento do pedido de namoro e escreveu uma declaração romântica ao novo parceiro.

A publicação de Versiani recebeu mais de 570 mil curtidas e 21,4 mil comentários de admiradores. Um deles foi de João Gustavo, irmão de Marília Mendonça. A cantora, que faleceu em um acidente de avião em 2021, era ex de Murilo Huff e deixou um filho, Leo (3), fruto de seu noivado com o sertanejo.

“Daoraaaa toda felicidade do mundo para vocês”, desejou João Gustavo. “Obrigadoooo mano”, foi a resposta de Murilo, seguida por diversos corações. Veja:

