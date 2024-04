Irmão de Luciano Huck relembra mudança com cachorros para os EUA: ‘Fugindo de ameaça de morte’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/04/2024 - 8:20 Para compartilhar:

Fernando Grostein Andrade, cineasta e irmão do apresentador Luciano Huck, vive nos Estados Unidos há cinco anos. No Instagram, nesta quarta-feira, 14, ele lamentou a morte do golden Joca durante um voo da Gol e relembrou a mudança para o país acompanhado de seus cachorros.

+ Cachorro morre após falha no transporte aéreo da Gol em São Paulo; animal foi levado para destino diferente do contratado

“Cinco anos atrás, estava mudando do Brasil para Los Angeles, fugindo de ameaça de morte (desprezada por muitos), com medo da política brasileira e em busca dos meus sonhos”, começou.

O cineasta contou que seu “maior pesadelo” era ter que despachar seus cachorros, mesmo com as pessoas dizendo que ele deveria confiar. “Eu não confiava em ninguém das companhias aéreas e do aeroporto. Minha amiga e treinadora de cachorros veio junto nos apoiar. O voo tinha escala em Miami e a moça do TSA [Transportation Security Administration] implicou com o braço enfaixado do Fernando Siqueira [seu marido]. Eu discuti com ela. Ficamos de castigo até o avião quase partir”, relembrou.

Fernando relatou que não deixou os cachorros irem em um voo diferente do dele. “As empresas aéreas, aeroportos e autoridades não respeitam nós passageiros como deveriam apesar dos esforços dos seus gestores, o que dizer dos animais? To graças a Deus que os três chegaram vivos”, refletiu.

Por fim, ele lamentou a morte de Joca: “Meus pêsames ao Joca golden que partiu. Que sirva de lição”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernando Grostein Andrade (@grosteinandrade)