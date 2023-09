Irmão de Lucas Lima manda mensagem após fim do casamento do músico com Sandy: ‘Escolha que fizeram’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/09/2023 - 14:34 Compartilhe

O músico Amon Lima, irmão de Lucas Lima, enviou uma mensagem após anúncio do fim do casamento com Sandy, e comentou a separação dos dois. Na publicação em que revelam o término da relação, o artista deixou, nesta terça-feira, 26, suas palavras de conforto e apoio aos dois.

“Lucas, saiba que amamos tu e a Sandy, independentemente da escolha que fizeram. Vocês têm nosso apoio e desejamos o melhor para ambos. A família que construíram é preciosa, e nosso carinho por vocês permanece inabalável. Estamos aqui para apoiá-los, sempre”, escreveu ele nos comentários.

A mensagem com o anúncio da separação de Sandy e Lucas Lima, na última segunda-feira, 24, gerou muitas reações para os fãs, que se mostraram surpresos e até lamentaram o fim do casal.

O cantor Xororó, pai de Sandy, também se pronunciou, deixando suas palavras de carinho.

Vale destacar que o sertanejo sempre manteve uma sua vida pessoal longe dos holofotes e evitou polêmicas.

“Amo vocês”, declarou ele.

Sandy e Lucas estavam juntos há 24 anos, sendo 15 de casados, e são pais de Theo, de 9 anos.

