Irmão de Jair Bolsonaro perde eleição em SP pela sétima vez

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/10/2024 - 16:45 Para compartilhar:

Renato Antônio Bolsonaro (PL), um dos irmãos do ex-presidente Jair Bolsonaro, não reuniu votos suficientes e foi derrotado na disputa pela prefeitura de Registro, litoral de São Paulo, a cerca de 185 km da capital. O candidato ficou em segundo lugar, atrás apenas de Samuel Moreira (PSD), que somou 55,73% dos votos.

Essa é a oitava vez que Renato Bolsonaro concorre a um cargo político nos últimos 28 anos. Ele transitou pela Baixada Santista (Praia Grande, Miracatu e Registro), além de se candidatar para as posições de vereador, deputado federal e prefeito. De acordo com informações da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), a única vitória eleitoral ao longo da carreira de Renato ocorreu em 1996, quando se elegeu vereador de Praia Grande (SP).

Na atual disputa pela prefeitura de Registro, no litoral paulista, o candidato do PL acumulou 29,82% dos votos válidos, o que equivale a 9.708 votantes. O vencedor da corrida, Samuel Moreira, superou os adversários ao ultrapassar a marca de 18.000 votos e se eleger no primeiro turno.

Histórico

Renato Bolsonaro possui um longo histórico de candidaturas em São Paulo. Em 1996, foi eleito vereador em Praia Grande com 834 votos, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

Já em 1998, tentou um cargo na Câmara dos Deputados associado ao Partido Progressista Brasileiro (PPB), mas acabou na suplência. O mesmo ocorreu em 2000, quando se candidatou à Câmara Municipal de Praia Grande (SP) pelo então Partido da Frente Liberal (PFL), atualmente identificado pela legenda União Brasil.

No ano de 2004 buscou novamente a vaga de vereador em Praia Grande pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), porém não obteve êxito. Ainda segundo o Seade, Bolsonaro concorreu pelo Partido Social Liberal (PSL) nas eleições municipais de 2008 e também não foi eleito.

Em 2012 e 2016, ele competiu pelo cargo de prefeito de Miracatu ligado ao Partido da República (PR), atual PL. Em ambas as ocasiões, Renato somou mais de 20% dos votos, mas não conquistou a vitória.