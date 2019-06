Irmão de assassino de Rafael Miguel detona Bacci: “Voltar pra escolinha de repórter”

A cobertura do caso envolvendo a morte do ator Rafael Miguel e de seus pais vem dando o que falar desde segunda-feira (10) no programa ‘Cidade Alerta’, da Rede Record, comandado pelo apresentador Luiz Bacci. Mas alguns dos comentários dele não foram bem aceitos pela família de Paulo Cupertino, suspeito de assassinar os três familiares, de acordo com informações do colunista Maurício Stycer, do UOL.

“Ele vai ter que se retratar em muita coisa e voltar pra escolinha de repórter”, disse Joel, irmão do suspeito do crime. “Esse xarope… Ele é tão covarde quanto o irmão”, respondeu o apresentador durante o programa dessa quinta-feira (13).

Outro que criticou o tom usado por Bacci e pelo ‘Cidade Alerta’ foi o filho de Cupertino. “Vocês estão espalhando notícia falsa. Vocês são mercenários. Ele não é traficante, não é ladrão, não é pedófilo”, disse ele.