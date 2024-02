Irmã do ex-jogador Léo Moura é presa por venda de ingressos falsos para Sapucaí

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/02/2024 - 8:52 Para compartilhar:

O MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) e a PCERJ (Polícia Civil) prenderam Lívia da Silva Moura, irmã do ex-jogador Léo Moura, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na terça-feira, 13. Ela é investigada por crimes de estelionato e associação criminosa.

Denúncia

De acordo com o MPRJ, Lívia é acusada por diversas pessoas de vender credenciais falsas ou inexistentes para acesso a camarotes e outros espaços na Sapucaí. Ela chegava a cobrar R$ 5 mil para a entrada de duas pessoas.

O Ministério Público, após denúncias, requereu a prisão temporária de Lívia e a busca e apreensão em endereços ligados a ela. A irmã de Léo Moura foi presa em sua residência e, no local, foram apreendidas pulseiras vips falsas.

Investigação

As investigações apontam que Lívia é líder de uma organização criminosa, que tem como finalidade a aplicação de golpes em vítimas que buscam ingressos para grandes eventos.

Para dar credibilidade aos clientes e cometer os crimes, ela afirmava ser funcionária de uma empresa distribuidora de ingressos e ser irmã do ex-jogador de futebol Léo Moura.

Segundo o MPRJ, Lívia negociava os supostos ingressos diretamente com os compradores, utilizando seu celular e, ao final, enviava e-mails confirmando a venda aos lesados.

Em um dos relatos, durante a apuração, uma das vítimas chegou a questionar Lívia sobre como se daria o acesso às áreas e ela garantiu que os nomes dos compradores estariam disponíveis em uma lista na área de credenciamento da Sapucaí, o que, no dia do desfile, não ocorreu.

