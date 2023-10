Irmã de Zanin reconhece agressor; polícia revela nome do suspeito

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 19/10/2023 - 1:28 Para compartilhar:

A advogada Caroline Zanin, irmã do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), reconheceu o homem que a agrediu na última segunda-feira (16), no bairro Perdizes, em São Paulo (SP), ao prestar depoimento sobre caso no 23º Distrito Policial da capital paulista.

A Polícia Civil, com base nas imagens das câmeras de segurança que registram a agressão, identificou o agressor e apresentou a Caroline uma foto. Trata-se de Rogério Cardoso Júnior, representante comercial de 64 anos que mora a poucos metros do prédio em que vive a irmã do ministro do STF.

Caroline passeava com seus dois cachorros na rua e foi abordada por um homem de verde quando estava entrando em seu prédio com os cães. Após os pets latirem, o homem, descontrolado, partiu para cima da advogada, desferindo chutes contra ela e os animais.

A advogada passou por exame de corpo de delito no qual foi constatada lesão leve em uma de suas pernas. Os cachorros também sofreram ferimentos em consequência das agressões de Rogério Cardoso Júnior.

O empresário foi localizado dentro do próprio apartamento, que fica no mesmo bairro da vítima. Em conversa com os policiais, ele confirmou os fatos descritos no boletim de ocorrência.

De acordo com fontes da investigação, Informalmente, Júnior falou que chutou os cachorros da advogada pois teria sido mordido pelos animais momentos antes.

Rogério Cardoso não tem antecedentes criminais. Ele foi convocado para prestar depoimento no 23º Distrito Policial, que investiga o caso.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias