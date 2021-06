Irmã de Whindersson Nunes faz desabafo sobre morte de sobrinho

Hagda Kerolayne, irmã de Whindersson Nunes, usou as redes sociais para desabafar sobre a morte do sobrinho João Miguel. O pequeno, filho do humorista com Maria Lina, nasceu prematuro com 22 semanas no último sábado (29), ficou na UTI, mas não resistiu.

“Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo. Você venceu, você foi um guerreiro, deu o seu melhor. Queria tanto te pegar no colo, te dar carinho, te levar pra passear, todos sabem o quão ansiosa eu estava para sua chegada mas infelizmente Deus te levou pra pertinho dele meu anjinho. Eu te amo meu João a sua tia te ama, nunca irei conseguir entender. Fica em paz meu amor!”, escreveu Hagda.

Confira a publicação completa:

