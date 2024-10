Irmã de Rafael Miguel homenageia família após julgamento ser anulado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/10/2024 - 8:15 Para compartilhar:

Camilla Miguel, irmã mais velha do ator Rafael Miguel, que foi assinado com os pais deles – João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel -, prestou uma homenagem ao casal em seu Instagram, na madrugada desta sexta-feira, 11.

O desabafo aconteceu horas após a Justiça anular o julgamento de Paulo Cupertino, acusado do triplo assassinato, pelo fato de o réu ter destituído o seu advogado no tribunal. Ele era sogro de Rafael na época e não aceitava o namoro do artista com a filha, Isabela Tibcherani.

Nos Stories do Instagram, Camilla postou uma foto dos pais felizes em um dia de praia ao lado dos filhos e falou sobre justiça e o amor que une a jovem a eles.

“Hoje era aniversário de casamento civil de vocês (e o meu também). A leveza que recaiu em mim depois de dias tão no escuro. Apesar do cancelamento. É com certeza vocês trocando no meu ombro e dizendo que a justiça vai vir. Só o amor de vocês e do Rafa prevalecem. Em todos nós”, iniciou Camilla.

Cupertino está preso desde 16 de maio de 2022 e responde por triplo homicídio duplamente qualificado com motivo fútil. Com a anulação do julgamento, os depoimentos colhidos na ocasião não serão mais válidos, pois será formado um novo júri popular para o próximo julgamento, que ainda não tem data.

No dia 9 de junho de 2019, Rafael Miguel, na época com 22 anos de idade, e os pais, João Alcisio Miguel, 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50, deram uma carona a Isabela Tibcherani até a casa da menina. Paulo Cupertino, pai da jovem, não aceitava o relacionamento, então, na chegada ao local, os três teriam sido executados.

Após o crime, ele teria fugido e a polícia sido acionada. O caso teve abertura de inquérito imediata pelo 98º Distrito Policial (Jardim Miriam), em São Paulo. A polícia divulgou que foram feitos 13 disparos de tiros no ator e nos pais dele.