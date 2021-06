Irmã de Patrícia Abravanel joga indireta para a apresentadora após polêmica de homofobia

A polêmica sobre as declarações de Patrícia Abravanel sobre homofobia estão longe de terminar. Após ser bastante criticada nas redes sociais por minimizar o tema, agora a apresentadora está sendo detonada pela sua própria família. Na tarde desta quarta-feira (02), a irmã mais velha de Patrícia, Cintia Abravanel, jogou um indireta para ela no Instagam.

Nos Stories, Cintia compartilhou uma imagem do filho, Tiago Abravanel, com o marido, Fernando Poli, e os sobrinhos e escreveu: “Assim é uma boa maneira de falar com os filhos sobre isso”.

Assim como a mãe, Tiago gravou um vídeo na web e mostrou sua revolta com a postura da tia: “Vamos falar sobre um assunto delicado. Minha tia, a Patrícia Abravanel, fez um comentário no programa que me pegou de um jeito que não foi legal. O comentário que ela fez foi em cima de um ocorrido com a Rafa Kalimann e o Caio Castro anteontem. Eles postaram um vídeo de um pastor falando que não concordava com o casamento gay, mas que respeitava. Isso gerou algumas retratações deles e aí, a Patrícia e o Gabriel Cartolano comentaram”, disse o cantor na publicação.

Entenda a polêmica:

Na manhã desta terça-feira (01) em seu programa “Vem pra cá”, do SBT, Patrícia usou falas infelizes ao comentar sobre a polêmica envolvendo Caio Castro e Rafa Kalimann, que também se expressaram mal sobre o assunto. “Eu acredito que nós, mais velhos, e nós que fomos educados por pais mais conservadores, a gente está aprendendo, a gente está se abrindo, mas eu acho que é um direito também das pessoas respeitarem. Por que não concordar em discordar?”, questionou Abravanel na atração.

