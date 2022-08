Irmã de Neymar se revolta com boatos de traição do jogador em separação com Bruna Biancardi

Parceria Lance & IstoÉ 13/08/2022 - 11:37 Compartilhe

A irmão de Neymar, Rafaella, não se conteve ao ler uma publicação de uma página no Instagram que falava da separação do jogador do PSG com a influencer Bruna Biancardi, que confirmou a informação por meio das redes sociais.

– Pelo amor de Deus! Poste algo que seja verdade! Vocês não sabem de nada! – disparou a jovem.

Comentário de Rafaella em página no Instagram (Foto: Reprodução)

Com a separação, algumas páginas de redes sociais começaram a especular uma suposta traição. Em mensagem pelo Instagram, Bruna Biancardi fez questão de destacar que isso não aconteceu.

– Sempre fui muito na minha e vocês sabem disso, mas como todos estão me envolvendo em fofocas, prefiro deixar claro por aqui que não estou mais em um relacionamento já faz algum tempo, e não, não houve traição. Não acreditem em tudo que aparece por aí. Tenho muito carinho por ele e por toda a família. Por favor, parem de envolver meu nome. Obrigada! – escreveu Bruna nos stories.

