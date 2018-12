Irmã de Neymar, Rafaella Santos confessa ter feito plástica no nariz

Rafaella Santos, irmã do atacante Neymar, revelou aos seus seguidores no Instagram Stories que fez cirurgia plástica no nariz.

“Gente, semana passada eu fiz limpeza de pele e foi muito bom! Porque, para quem não sabe ou para quem já sabe, eu fiz o meu nariz. Eu levantei ele um pouco, porque ele era muito para baixo”, contou.

Em entrevistas passadas, Rafaella já havia contado que tinha esse desejo, mas que não tinha autorização do pai. Após insistir, ela fez o procedimento, que é chamado de rinoplastia.

“Nome difícil de falar. Então, eu fiz, tá?! Eu não tinha coragem, meus pais não deixavam. Mas eu fiz! Para quem não percebeu e para quem percebeu, parabéns, vocês olham muito para minha cara”, brincou.