Irmã de Neymar, Rafaella Santos compartilha novos registros dos sobrinhos; confira cliques

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/09/2024 - 19:26 Para compartilhar:

Titia coruja! Rafaella Santos, 28 anos, irmã do jogador Neymar, não perdeu a oportunidade de babar os sobrinhos e compartilhou cliques inéditos dos filhos do jogador. Nesta quinta-feira, 12, ela usou as redes sociais para publicar momentos fofos dos meninos.

+Rafaella Santos ostenta joias em clique de biquíni no verão de Ibiza

+Irmã de Neymar faz tatuagens com os nomes de Mavie e Helena

Em um carrossel postado no Feed do Instagram, a influenciadora aparece mimando os três sobrinhos filhos do craque do futebol: Davi Lucca, de 12 anos, Mavie, de 11 meses, e Helena, de 2 meses.

“Setembro”, limitou-se Rafaella na legenda da publicação, escrevendo em inglês.

O primogênito do jogador é fruto do relacionamento com Carol Dantas, a filha do meio é filha da atual namorada de Neymar, a influenciadora Bruna Biancardi, e a caçula é fruto de um affair com Amanda Kimberlly.

A mãe da caçula, que é amiga de Rafaella, deixou um comentário na postagem com emoji de coração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAFAELLA (@rafaella)