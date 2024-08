Irmã de Neymar, Rafaella Santos compartilha novo clique de Helena, filha do jogador

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/08/2024 - 16:54 Para compartilhar:

Rafaella Santos, irmã de Neymar, compartilhou mais um clique da filha mais nova do jogador, Helena, de um mês e meio. Em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira, 22, ela surgiu agarradinha à bebê, que é sua afilhada.

A menina, que nasceu no dia 3 de julho, é fruto do relacionamento de Neymar com a modelo Amanda Kimberlly.

Amiga próxima da mãe de Helena, Rafaella é também madrinha de Helena.

Além de compartilhar o novo clique da criança, a influenciadora digital publicou algumas selfies.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAFAELLA (@rafaella)