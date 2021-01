Irmã de Neymar leva tombo no Caribe e mostra machucado na perna

A influencer Rafaella Santos, irmã do craque Neymar, passou por um perrengue chique nesta quinta-feira (14). De férias em St. Barth, no Caribe, Rafaella está curtindo as praias paradisíacas com outros influencers e famosos, como a modelo Izabel Goulart.

Porém, ao posar para uma foto, a jovem de 24 anos levou um tombo e machucou a perna. Em meio à uma piscina natural e várias pedras, Rafaella caiu e instantes depois mostrou a perna sangrando nos stories.

