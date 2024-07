Irmã de Neymar deixa de seguir Biancardi e situação se inverte

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/07/2024 - 9:10 Para compartilhar:

Rafaella Santos, irmã de Neymar, nesta sexta-feira, 19, parou de seguir no Instagram Bruna Biancardi, atual namorada do jogador e mãe da segunda filha dele, a Mavie. No entanto, a cunhada ainda o seguia.

Agora, a situação inverteu e Bruna deixou de seguir Rafaella e a irmã de Neymar voltou a seguir a companheira do atacante.

Nascimento de Helena

Publicamente, ambas não postaram o motivo dos “unfollows” ou se houve uma briga entre elas, mas o fato ocorreu após o atacante “assumir” a paternidade e postar na sexta-feira, 19, a primeira foto com Helena, sua terceira filha, fruto de um relacionamento com Amanda Kimberlly. No entanto, ela nasceu em 3 de julho.

Bruna e Neymar

Vale lembrar que Bruna Biancardi e Neymar, ao que tudo indica, voltaram a ser um casal. Os dois estavam separados desde o ano passado, quando ela ainda estava nos últimos meses de gestação da filha que eles tiveram juntos, Mavie, nascida em 6 de outubro.

A influenciadora vinha levantando suspeitas de reconciliação nas últimas semanas após viajar com o jogador para a Arábia Saudita, onde ele vive atualmente.

Na terça-feira, 16, o atleta compartilhou um clique de Biancardi com a filha nos braços e aproveitou para se declarar.

“Meus amores”, escreveu ele, com direito a emoji de coração vermelho, ao postar o registro no Stories de seu Instagram, fazendo a marcação do perfil da influenciadora.

Na imagem, Biancardi mostra uma camiseta do Instituto Neymar Jr., um projeto social mantido pelo jogador.

