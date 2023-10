Irmã de Neymar conhece a sobrinha e compartilha cliques da família

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/10/2023 - 8:17 Compartilhe

A influenciadora Rafaella Santos, irmã de Neymar, conheceu no sábado, 7, a sobrinha Mavie, filha do jogador com Bruna Biancardi. A menina nasceu na sexta-feira, 6, na maternidade São Luiz, em São Paulo (SP).

Em stories no Instagram, Rafaella divulgou alguns cliques com a recém-nascida. “Nossa princesinha”, escreveu a irmã de Neymar em uma foto dela segurando Mavie no colo.

Na sequencia, Rafaella postou um clique de Davi Lucca, de 12 anos, filho mais velho de Neymar, com a irmã no colo. “My boy, my gril (meu menino, minha menina – em tradução livre)”, escreveu ao compartilhar a imagem.

A tia de Mavie também postou uma foto da menina com Neymar e Davi Lucca juntos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias